أحمد عز يرد بأسلوب ساخر على سؤال سبب تأخره بالزواج

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري أحمد عز على سؤال السبب في عدم زواجه حتى الآن بأسلوب ساخر للغاية.

وقال أحمد عز عند سؤاله عن موعد دخوله القفص الذهبي: " الحمد لله الناس فرحانة بيا كده من غير زواج.. وكل حاجة بأيد ربنا".

وعن فيلم كيرة والجن"، قال أحمد عز بلقاء صحفي حول العمل: "المشاهد الآن يحمل التليفون دائماً، وهذا النوع من الجمهور يجب أن نصنع له محتوى يجذبه حتى يترك تليفونه، وهذا لا يتم إلا بصناعة محتوى جيد والإخلاص في العمل، وهو ما تحقق في فيلم "كيرة والجن" بوجود النجم الكبير كريم عبد العزيز والفنانة الكبيرة هند صبري. الشخصيات مثل عبد القادر شحاتة الذي بدأ نضاله منذ شبابه، ومن أجل هذا لا بد أن نبحث عن الأفضل دائماً ونرتقي بثقافتنا".

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