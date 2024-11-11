بالكاجوال الرائع.. أصالة كامل تتالق بإطلالتها الأخيرة على المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل بأخر غطلالة على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال رائعة، حيث كانت ترتدي قميص واسع باللون الأسود المخطط مع سوال أسود واسع و حذاء طويل في قدميها، و ربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أقامت أصالة كامل، حفل توديع العزوبية، مع صديقاتها المقربات، وذلك بعد شهر تقريبا من دخولها القفص الذهبي.

وشاركت أصالة متابعيها مقطع فيديو وثقت فيه أجواء الحفل الساحرة، والذي ظهرت فيه برفقة صديقاتها، وعبرت من خلاله عن امتنانها لهن وللحظات التي لن تنساها.

وكتبت أصالة في تعليقها على الصور ومقطع الفيديو: "أريد أن تكون هذه وظيفتي بدوام كامل. هل يمكننا فقط الضغط على زر الإيقاف المؤقت".

