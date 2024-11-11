ميريام فارس نجمة سباق الفورمولا 1 في قطر

ميرنا وليد - بيروت - أعلن منظمي نسخة هذا العام من سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 2024 في حلبة لوسيل الدولية أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس ستغني بهذه المناسبة على خشبة المسرح الرئيسي للحلبة وتحديداً يوم الجمعة في 29 من الشهر الجاري.



ومن المُقرر أن تختتم ميريام فارس فعاليات اليوم الأول للسباق.

فارس كانت قد شاركت في حملة لدعم عمل اليونيسف في مساعدة النازحين في لبنان.

وقالت في الفيديو: "وطني الحبيب لبنان الذي فيه ولدت وعشت كل حياتي، البلد الذي فيه ولد أطفالي ويترعرعون، البلد الذي أتمنى أن أعيش فيه لبقية حياتي.. ينزف".

كما علقت ميريام على المنشور قائلة: "لبنان، يتحمل الأطفال العبء الأكبر من حالة عدم الاستقرار، ويعيشون في خوف، ويواجهون خطر فقدان حقوقهم الإنسانية الأساسية.

انضم إلى ميريام فارس لدعم جهود اليونيسف لتقديم المساعدات الأساسية - المياه النظيفة، والبطانيات، والفرش، والمساعدات النقدية للأطفال النازحين وعائلاتهم".