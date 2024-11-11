- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أعلن منظمي نسخة هذا العام من سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 2024 في حلبة لوسيل الدولية أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس ستغني بهذه المناسبة على خشبة المسرح الرئيسي للحلبة وتحديداً يوم الجمعة في 29 من الشهر الجاري.
ومن المُقرر أن تختتم ميريام فارس فعاليات اليوم الأول للسباق.
فارس كانت قد شاركت في حملة لدعم عمل اليونيسف في مساعدة النازحين في لبنان.
وقالت في الفيديو: "وطني الحبيب لبنان الذي فيه ولدت وعشت كل حياتي، البلد الذي فيه ولد أطفالي ويترعرعون، البلد الذي أتمنى أن أعيش فيه لبقية حياتي.. ينزف".
كما علقت ميريام على المنشور قائلة: "لبنان، يتحمل الأطفال العبء الأكبر من حالة عدم الاستقرار، ويعيشون في خوف، ويواجهون خطر فقدان حقوقهم الإنسانية الأساسية.
انضم إلى ميريام فارس لدعم جهود اليونيسف لتقديم المساعدات الأساسية - المياه النظيفة، والبطانيات، والفرش، والمساعدات النقدية للأطفال النازحين وعائلاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس نجمة سباق الفورمولا 1 في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.