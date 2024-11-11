تكريم جديد لمنى زكي في السعودية… اقرأ التفاصيل

أعلن القيّمون على مهرجان البحر الأحمر السّينمائيّ الدّولي، بدورته الرّابعة، عن تكريم الممثّلة المصريّة منى زكي، عن مجمل أعمالها الفنّيّة.

في هذا السّياق، نشرت صفحة المهرجان الرّسميّة على “إنستغرام”، صورة لـ منى زكي وعلّقت:” يُسعدنا هذا العام، تكريم منى زكي التي تُعتبر رمزًا للسّينما المصريّة.”

وأضافت:”منذ البداية، تميّزت منى، بموهبتها المتنوّعة في التّمثيل والغناء والرّقص والأداء الصّوتي، ممّا سمح لها بالتألّق في مجموعة واسعة من الأدوار. طوال مسيرتها المهنيّة المتميّزة، عملت منى، مع كبار الممثّلين والمخرجين في مصر ونحن نفخر بالاعتراف بالدّور الكبير الذي لعبته في صياغة السّينما في الدّورة الرّابعة من مهرجان البحر الأحمر السّينمائي الدّولي”.

كذلك اعلن المهرجان عن تكريم الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس وعي ممثلة ومنتجة أفلام أميركية. اشتهرت بأعمالها على الشاشة والمسرح، وتلقت العديد من الجوائز وهي واحدة من ثلاثة فنانين حققوا التاج الثلاثي للتمثيل وفازوا بجوائز إيمي وغرامي وأوسكار وتوني. ويفخر المهرجان بالاعتراف بالدور الكبير الذي لعبته في صناعة السينما في هذه الدورة من المعرجان

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نذكر أنّ فعاليّات مهرجان البحر الأحمر السّينمائيّ الدّولي، ستنطلق في الفترة الممتدّة من الخامس حتى الرّابع عشر من كانون الأوّل/ديسمبر المُقبل في مدينة جدّة السّعوديّة.

الجدير بالذّكر، أنّ منى زكي تصوّر فيلم “السّت”، الذي تحيي فيه سيرة الفنّانة الرّاحلة أمّ كلثوم والفيلم مدعوم من صندوق “بيغ تايم”.