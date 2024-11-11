شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة ماجدة خير الله: الهوى سلطان نجح بدون ضرب وتكسير وألفاظ وغيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة ماجدة خير الله بفيلم الهوى سلطان بطولة النجمين منة شلبى وأحمد داود، والذى يعرض في السينمات حاليًا محققًا ما يقرب من 10 ملايين جنيه في غضون أيام قليلة، وكتبت ماجدة عبر حسابها على فيس بوك قائلة: من غير ضرب وعنف ولا مطاردات واستعراض عضلات منفوخة ومن غير عربيات بتتقلب، ونكات لفظية سخيفة استطاع (الهوى سلطان) أن يتغلغل لمشاعر الجماهير وينال إعجابهم، ويتصدر الصفوف، الفن الجميل مش محتاج دوشة.



ماجدة خير الله

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وكانت آخر أعمال منة شلبى فى السينما فيلم "من أجل زيكو"، الذى طرح فى السينمات المختلفة فى يناير 2022، وشاركها بطولته: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، يوسف صلاح، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمى.

أما آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "يوم 13"، الذى عرض العام الماضى، وشاركه بطولته: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، محمد ثروت، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج وائل عبد الله.