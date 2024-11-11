شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للكينج.. محمد منير بخير ولا صحة لدخوله المستشفى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مقرب من الكينج محمد منير، عودته مرة أخرى للمستشفى، حيث أكد أن كل ما نشر أخبار مغلوطة، مشيرا إلى أنه بحالة صحية جيدة وزى الفل وبخير، ومتواجد حاليًا في منزله ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وحرص النجم الكبير محمد منير على نعى الفنانين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمى، اللذان رحلا عن عالمنا خلال الساعات الماضية، وذلك على الرغم من تواجده داخل أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة.

وكتب محمد منير عبر حسابه على موقع "x": "بين فتى الشاشة الشقى وصديق العمر، رحم الله الفنانين حسن يوسف ومصطفى فهمى، وألهم ذويهما الصبر والسلوان".



