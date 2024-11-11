شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عدة أسابيع.. أحمد داش يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد داش، عن خطوبته منذ قليل على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث نشر صورة لهما من حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وهما يحتفلان بالخطوبة وكتب: "الحمد لله"، مضيفًا إيموجي خاتم، وسرعان ما استقبل عدد كبير من التعليقات التي حرصت على تهنئته.

وظهر أحمد داش في الصورة التي نشرها عبر حسابه وهو يحتفل بخطوبته ويظهر في الخلفية تاريخ الخطوبة الذي ظهر 24 أكتوبر الماضي، وهو ما يشير الى احياء الخطوبة وسط عدد من المقربين للعروسين.