أخبار عن عودة الشيخة مهرة عن قرار طلاقها.. وهذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت إبنة حاكم دبي، الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الرتند على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إنتشار أخبار تفيد بعودته عن قرار طلاقها من زوجها السابق الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم.
وفي التفاصيل، لاحظ الجمهور قيام الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل المكتوم بحذف المنشور الذي أعلنت من خلاله خبر طلاقها عبر حسابها الخاص، إضافة إلى قيامها بحذف كل المنشورات الخاصة بالعطر الذي أطلقته بعد طلاقها والذي يحمل عنوان Divorce، أي "الطلاق" باللغة الإنجليزية.
