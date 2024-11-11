يسرا تعتذر لـ حسين فهمي عن عدم حضور إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الممثلة المصرية يسرا إعتذارًا رسميًا لمواطنها الممثل حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، لعدم حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 45، مشيرة إلى ارتباطها مسبقًا بحدث آخر، لكنها وعدت بحضور حفل الختام.
المهرجان، الذي يبدأ في 13 تشرين الثاني ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه، يشهد مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، كما سيكرم المهرجان المخرج يسري نصر الله، الممثل المصري أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش، وكان آخر ظهور لِيسرا في حفل تدشين استوديوهات "الحصن بيغ تايم" ضمن موسم الرياض 2024.
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