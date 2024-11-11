هل تعيش جنيفر لوبيز قصّة حب جديدة؟

عادت الفنّانة العالميّة، جنيفر لوبيز، إلى لوس أنجلوس، حيث حضرت العرض الأوّل لفيلم “Wicked” في “دوروثي تشاندلر بافيليون”. وبدت مذهلة بفستان أنيق من توقيع المصمّم اللبنانيّ العالميّ زهير مراد.

في العرض الأوّل لفيلم Wicked، رفعت لوبيز شعرها للأعلى، مع غرّة مقسّمة إلى قسمين تتدلّى على وجهها، بأسلوب أوضحه مصفف شعرها أندرو فيتزسيمونز على إنستغرام، وهو مستوحى من المغنّية الفرنسيّة بريجيت باردو.

جنيفر لوبيز في منتصف عمليّة الطّلاق مع بن أفليك وخلال رحلتها إلى لندن هذا الأسبوع للتّرويج لفيلمها “Unstoppable”، تمّ تصويرها وهي تترك سيارة سوداء يدًا بيد مع حارس أمنها الوسيم. لكن الإشاعات لم تطل حول وجود رجل جديد في حياة المغنيّة، إذ بدت أيضًا مبهرة، وتعطي الانطباع بأنّ الوقوع في الحبّ مرّة أخرى يناسبها جيّدًا.

سواء كان ذلك على السّجّادة الحمراء أم التّنزّه في شوارع لندن، فإنّ قوّة النّجمة التي لا يمكن إنكارها التي تتمتّع بها جنيفر لوبيز، إلى جانب فريقها الأمنيّ الموثوق به، يبقيها في دائرة الضّوء.

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الرّجل الغامض ليس غريبًا عن حياة جنيفر المزدحمة. وبحسب مصدر نقلته صحيفة ديلي ميل، فقد كان جزءًا من فريقها الأمنيّ لمدّة عام تقريبًا، إذ كان يرافقها خلال المشاريع المتعلّقة بأمازون.

وقال المصدر: “إنّه إضافة جديدة إلى فريقها الأمنيّ، لكنّه ليس الوحيد. لديها العديد من حرّاس الأمن حولها كلّما خرجت، ومن الصّعب رؤيتهم”.