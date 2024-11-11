شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الفستان الأبيض والبحث عن منفذ السيد رامبو بمهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خلال المؤتمر الصحفى لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى في دورته الرابعة والمقرر انطلاقها يوم 5 ديسمبر المقبل عن عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو وفيلم الفستان الأبيض الذي عرض مؤخرًا في مهرجان الجونة.

أكد أنطوان خليفة مدير البرامج العربية والأفلام الكلاسيكية بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى أننا منذ 8 شهور نبحث عن اختيار أفلام المهرجان، ومنها أفلام موجهة لجمهور جدة وصناع السينما.

وأضاف: فخورون بدعم الأفلام التي تجذب الجمهور مثل نورا وغيرها في الدورات السابقة.

وأشار إلى أنه يوجد لدينا خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى 32 فيلمًا سعوديًا متنوعًا التي تجذب جمهورًا كبيرًا من جدة وغيرها.

وأكد محمد عسيري، المدير التنفيذي لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى خلال المؤتمر الصحفى، أنه فخور بوجود 50% من الأفلام كعرض حصري خلال فعاليات المهرجان السابقة.

وأضاف خلال الدورات الماضية عرضنا أكثر من 4 آلاف فيلم بلغات مختلفة وهو نتاج لتحقيق رؤية سينمائية جديدة.

وتابع: أوجه الشكر لوزارة الثقافة على دعمها للمهرجان، ومبسوط أننا أصبحنا وجهة سينمائية لدى صناع الأفلام.

وأكد أن الدورة الحالية بها أكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم، حيث سابقًا عملنا على توطيد العلاقات مع دول العالم المختلفة.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفى لـ مهرجان البحر الأحمر الدولى السينمائى تكريم الفنانة مني زكى التي تمثل علامة بارزة في السينما المصرية وتمثل الجيل الحالي، كما يتم تكريم الفنانة فيولا ديفيس.

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولى عن تشكيلة من الأفلام تحت عنوان "روائع عربية"، وتسلط المجموعة هذا العام الضوء على خمسة أفلام من مصر والسعودية والجزائر، في بادرة تؤكد التزام المهرجان برفع مستوى السرد السينمائي العربي على المسرح العالمي.

يهدف برنامج "روائع عربية" إلى تسليط الضوء على أهم الأعمال السينمائية الحديثة من جميع أنحاء العالم العربي، التى تغطى موضوعات مجتمعية متنوعة من دول عربية مختلفة لمخرجين مخضرمين وواعدين، وروّاد السينما العربية.



