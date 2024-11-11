شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات مميزة وأصوات شبابية بالدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

تحت شعار "المسرح من أجل السلام" تنطلق الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال الأيام المقبلة، وتجمع تلك الدورة أجيال مختلفة من المسرحيين، كما تسلط الضوء على تجارب فنية جديدة، وتعد هذه الدورة بمثابة محطة جديدة من التطور في عالم المسرح.

وتضم الدورة التاسعة أربع مسابقات للعروض المسرحية وهي مسابقة العروض الكبرى وتشكلت لجنة تحكيمها من الفنانة منال سلامة رئيس اللجنة (مصر)، وضمت عضوية لجنة التحكيم : دكتور بيتر سبولر (ألمانيا)، الكاتبة والفنانة اريكا مولدوفان (رومانيا)، السينوغراف دكتور باول دوبسكي (بولندا)، الفنان والمخرج أحمد الرواس (سلطنة عمان)، ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية المفتوحة وقد تشكلت لجنة تحكيمها من:الفنان أحمد وفيق من مصر رئيسا،وعضوية كلا من المخرج الدكتور أدونيس فليبي (البانيا -أمريكا)، الفنانة والمنتجة كتارينا صلدوخا (بيلاروسيا)، مصممة الأزياء د. مروة عودة (مصر).

أما مسابقة مسرح المونودراما فقد تشكلت لجنة تحكيمها منالبروفيسور ديني دينيس رئيس اللجنة (الدانمارك)، وضمت عضوية اللجنة: الفنان القدير عبدالله مسعود (الامارات العربية المتحدة)، الفنان والمخرج كبيلاي ايردليكارا (تركيا)، الفنانة والمخرجة دلال فياض (الأردن)، ولأول مرة مسابقة مسرح الطفل والنشء ويترأس لجنة تحكيمها الدكتورة عبير فوزي، وتضم عضوية كلا من الفنان القدير عادل شمس( البحرين)، السينوغراف جين يونج يون (كوريا الجنوبية)، والدكتورة كاملة الهنائي من (سلطنة عمان).

وسيكرم المهرجان خلال دورته التاسعة لفيف من المسرحين المؤثرين في الحركة المسرحية سواء في مصر أو الدول العربية أو الأجنبية وهم اسم المخرج الراحل الكبير جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة، الفنان والأستاذ الدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولى للمسرح كشخصية دولية، أحمد ابو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة كشخصية عربية،والفنان ابراهيم الحساوي من المملكة العربية السعودية بدرع سميحة أيوب التقديري، الفنانة حلا عمران من سوريا / فرنسا بدرع سميحة أيوب التقديري، الفنان المصري القدير علاء مرسي بدرع سميحة أيوب التقديري، النجم العالمي و البروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا بدرع سميحة أيوب التقديري، الفنان المصري محمد العمروسي بدرع المهرجان الشبابي، والمخرج الكبير ممدوح الأطرش من سوريا بدرع سميحة أيوب التقديري، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج المصري محمد جبر الفائز بمسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة.

كما ستقام عدة ورش فنية خلال فعاليات المهرجان وهي ورشة التمثيل الايمائي ( فن البانتومايم) للمدرب المصري القدير والخبير الدولي أحمد نبيل رائد فن البانتومايم في العالم، وورشة (الممثل بين السينما والمسرح) للنجم والبروفسير الروسي ميخائيل جوريفوي، وكذلك ورشة (التواصل بالارتجال وجهات نظر مختلفة ) للمدرب والمخرج الكوري د. جون وونج سون ، وورشة مسرح الطفل ( هوية الطفل المصري والعربي) للمدربة التونسية صابرين شعباني ، ورشة أخري لمسرح الطفل أيضا بعنوان : ( رحلة الأطفال إلى عالم المسرح ) للمدربة والممثلة اللبنانية مروة قرعوني من سن 6 إلى 10 سنوات.