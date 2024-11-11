بالفيديو: نوال الكويتية تروج لـ ألبومها أنا وعزوف.. وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - ظهرت الفنانة نوال الكويتية بفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة منها إلى جمهورها ومحبيها قالت من خلاله: "انتظروني أنا وعزوف، أحبكم"، وأعلنت عن موعد الألبوم، والذي سيكون في 18-11-2024، وأعادت نشر منشور الشركة المنتجة للعمل روتانا، والتي كتبت: "انتظروا، قيثارة العرب نوال الكويتية في ألبوم أنا وعزوف". كما نشرت نوال فيديو وهي تغني عبر حسابها على منصة x وكتبت: "قريباً. S O O N".

ألبوم أنا وعزوف لنوال الكويتية

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نشاطات قادمة للفنانة نوال الكويتية

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آخر ألبومات نوال الكويتية

هذا وقد كشفت الفنانةمؤخراً ملامح بسيطة عن ألبومها القادم، والذي سيحمل عنوان ""، حيث أعلنت عن موعد طرح الألبوم، والذي سيكون في شهر نوفمبر 2024، وكشفت عن اسم الألبوم، وعن تعاونها مع الملحن عزوف، الذي سيتولى تلحين جميع أغاني ألبومها القادم، والذي يتضمن 7 أغانٍ، كما وعدت وقتها جمهورها بأن كل أغنية ستحمل طابعاً مختلفاً عن الآخر، وهذا ما سيلاحظه جمهورها ومحبوها، ويعد هذا أوّل ألبوم يجمعها بالملحّن عزوف.وكانت الفنانةقد أعلنت عن موعد حفلها القادم، والذي ستحييه في دولة قطر بتاريخ 21 نوفمبر 2024، وأعادت نشر بوستر الحفل وقتها، والذي جاء فيه: "استعدوا لأمسية تأخذنا لأيام حلوة في مساء من الأشواق تمر مثل النسيم على مسامعكم، تحييها قيثارة العرب الفنانة، بتنظيم شركة ترتيب، ورزنامة قطر، على مسرح المياسة في يوم الخميس 21 نوفمبر 2024".وكانت نوال الكويتية قد دشنت حفل توقيع ألبومها "الأرض" العام الماضي بالرياض، في 3 أكتوبر 2023 مع روتانا. ألبوم "الأرض" تعاونت فيه مع نخبة من الأسماء، الذي ضمّ 15 أغنية، هي: "زينة أيامي، وسؤال واحد" من كلمات بدر بورسلي، وألحان مشعل العروج، و"إن حكوا، وكل البشر" من كلمات العاني، وألحان مشعل العروج، و"يا ربنا" من كلمات واحد، وألحان مشعل العروج، "قلب ناسيني" من كلمات حسين اليامي، وألحان ياسر بوعلي، "على وين" من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي، "المسباح" من كلمات أماني الرويلي، وألحان ناصر الصالح، "القصايد" من كلمات وارفة، وألحان يزيد الخالد، "على مهلك" من كلمات خلف الخلف، وألحان جمانة جمال، "يكفي" من كلمات محمود العبدالله، وألحان عبدالله آل سهل، "الهقوي" من كلمات مشرف العتابي، وألحان حامد هاشم، "اطلع من خيالي" من كلمات خالد المريخي، وألحان بديع مسعود، و"آسف" من كلمات سعود بن عبدالله، وألحان سهم، و"لا تغمض" من كلمات سعد بن محمد بن عبدالله الفيصل، وألحان سهم.

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