ابنة عمرو دياب تُشارك صورة قديمة لوالديها وتثير الشكوك.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب صورة قديمة لوالديها، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

كنزي دياب تُشارك صورة قديمة لوالديها عمرو دياب وزينة عاشور

عمرو دياب وطليقته زينة عاشور- الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب كنزي عمرو دياب على إنستغرام

زيارة كنزي عمرو دياب لمصر

View this post on Instagram A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab)

نشرت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب من خلال "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، صورة قديمة تجمع والدها بوالدتها زينة عاشور، دون كتابة أي تعليق على الصورة، مما أثار تساؤلات كل جمهورها ومتابعيها وشكوكهم، حول السر أو السبب وراء نشرها تلك الصورة.تواجدتمؤخراً في مصر، وحرصت على زيارة أهرامات الجيزة على هامش تواجدها هناك، حيث شاركت متابعيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صور زيارتها للأهرامات، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من متابعيها؛ حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية توب بأكمام مكشوفة مع شورت أبيض.

كما حضرت كنزي عمرو دياب إلى مصر بصحبة شقيقيها جنا وعبد الله من أجل حضور حفل والدهم عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديد، والذي أُقيم يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس الماضي، حيث نشر الثلاثي أكثر من ستورى على حساباتهم بموقع إنستغرام أثناء تواجدهم في مصر، ومن بين هذه الاستوريهات صورة جمعت كنزى وجنا وعبد الله عمرو دياب من حفل والدهم في مهرجان العلمين.

عمرو دياب يغني مع راغب علامة لأول مرة "مغرم يا ليل"

في سياقٍ آخر أشعل الثنائي راغب علامة وحفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أُقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

الحفل شهد لأول مرة تقديم ديو يجمع راغب علامة وعمرو دياب، حيث قدما معاً في البداية أغنية الهضبة "حبيبي يا نور العين"، وبعدها شاركا في تقديم أغنية راغب علامة "مغرم يا ليل"، وهذه أول مرة يقدم فيها عمرو دياب أغنية لمطرب آخر.

يُذكر أن عمرو دياب أعلن مؤخراً اعتزاله الغناء في حفلات الزفاف، وكان آخر حفل شارك في إحيائه بمشاركة راغب علامة أيضاً وفي نفس المكان، "هضبة الأهرامات"، وقال دياب وقتها إن هذا الحفل هو الأخير له. وقد أحيا عمرو دياب أيضاً، حفلاً غنائياً مؤخراً على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، وصعد على المسرح بأغنية "يا أنا يا لأ"، ثم استكمل بعدد كبير من أغانيه، أبرزها "ده لو اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك" وغيرها.

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