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ميرنا وليد - بيروت - زار الممثل الإيراني مصطفى زماني، الذي اشتهر بتجسيده شخصية النبي يوسف في مسلسل "يوسف الصديق"، تونس و إلتقط صوراً في مدينة سيدي بو سعيد حيث يحل ضيفًا على تونس للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع"، الذي يُعقد في الفترة من 7 إلى 14 تشرين الثاني 2024.
و من المقرر أن يعقد مصطفى زماني ندوة صحافية اليوم في قصر المسرح في الحلفاوين للحديث عن تجربته الفنية أبرزها في مسلسل النبي يوسف و عن حضوره في المهرجان .
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى زماني صاحب شخصية "النبي يوسف" يزور تونس للمشاركة مهرجان "مواسم الإبداع" - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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