شيرين رضا بإطلالة رائعة وشديدة الأنوثة بالأحمر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية شيرين رضا على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
شيرين أطلت بفستان أحمر طويل ومكشوف الكتفين، وبدت بغاية الانوثة والجمال.
وكتبت شيرين تعليقاً على الصور: "أشعر بالجرأة والجمال، وارتداء اللون الأحمر لمواجهة هذا العالم".
تجدر الإشارة أن أحدث أعمال شيرين رضا حالياً فيلم "وداعاً حمدي" الذي يعرض في دور السينما المصرية وهو عمل كوميدي، وبطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد وإنجي المقدّم وهو من تأليف السيد عبد النبي وإخراج محمود زهران.
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