بطل "شراب التوت" ندم على المشاركة فيه؟

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل التركي كان تاشانر عن ندمه بالمشاركة في مسلسل "شراب التوت"، قائلا: "قصة الشخصية لم تتقدم كما أردت. في البداية كل شيء كان يسير بشكل جيد، لكن بعدها أصبح الوضع مأساوي. الان سأقرأ سيناريوهات جديدة وسأختار المشروع القادم بحذر".

على صعيد آخر كانت قد صرّحت سيلا ترك أوغلو، بطلة "شراب التوت"، عن تفاصيل كواليس تصوير المسلسل.

وكشفت سيلا أنها بكت متأثرة بمشهد، لم يكن من المفترض أن تبكي فيه، إلا أنها انفعلت وبكت. وقالت أنها تلقت إشادة من المخرج الذي قال لها: "أنت على الطريق الصحيح".



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