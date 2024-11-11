بعد نقله الى المستشفى .. هذه تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى كامل

ميرنا وليد - بيروت - طمأن نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل محبيه على حالته الصحية، بعد أن انتشرت أخبار حول تعرضه لوعكة صحية، أدت الى نقله الى المستشفى، حيث مكث لساعات قليلة.



وفي بيان صحفي، أشار إلى أنه عانى من "نزلة شعبية" أثرت على التنفس، الأمر الذي تطلب نقله الى المستشفى والاطمئنان على حالته.

وتابع مشيرا الى ان أنه حاليا يتواجد في منزله بعد خضوعه لجلسات أوكسجين وتحاليل، وأكد ان الامر لا يستدعي القلق اذ ان كل الأمر استغرق 4 ساعات في المستشفى وختم: "الحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس".