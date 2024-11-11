ميرنا وليد - بيروت - طمأن نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل محبيه على حالته الصحية، بعد أن انتشرت أخبار حول تعرضه لوعكة صحية، أدت الى نقله الى المستشفى، حيث مكث لساعات قليلة.
وفي بيان صحفي، أشار إلى أنه عانى من "نزلة شعبية" أثرت على التنفس، الأمر الذي تطلب نقله الى المستشفى والاطمئنان على حالته.
وتابع مشيرا الى ان أنه حاليا يتواجد في منزله بعد خضوعه لجلسات أوكسجين وتحاليل، وأكد ان الامر لا يستدعي القلق اذ ان كل الأمر استغرق 4 ساعات في المستشفى وختم: "الحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نقله الى المستشفى .. هذه تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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