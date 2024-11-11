صوفيا المريخ تكـ ـشف عن السبب الحقيقي لإبتعادها عن الفن وهذا موقف زوجها من عودتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المغربية صوفيا المريخ، لأول مرة عن السبب الحقيقي الذي دفعها للابتعاد لحوالى 10 سنوات عن مجال الفن، وقالت ان البعض قال ان زواجها هو الذي جعلها تتخذ هذه الخطوة، انما الحقيقة هي انها ابتعدت قبل الزواج، وذلك بعد اكتشافها مرض والدها بالسرطان، وقرارها بملازمته كل رحلة العلاج الطويلة، واضافت انها لم تكن بحالة نفسية تسمح لها بأن تغني او تفكر في الامر، ما جعلها تبتعد عن الأضواء.



وتحدثت عن قرارها بالعودة الى الفن، مشيرة الى ان زوجها لا يعارض الامر بتاتاً، بل بالعكس هو يفرح عندما يراها سعيدة.

حديث صوفيا جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج "إحك لـ شهرزاد".