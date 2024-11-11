فايز السعيد يمنح بطاقة “X Card” الذهبية في ثاني حلقات “إكس فاكتور”

في الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج “إكس فاكتور” الذي يُعرض على تلفزيون دبي، منح الفنان الإماراتي فايز السعيد بطاقة “X Card” الذهبية للمشترك الأردني هاشم الرقاد، بعد أن أذهل بصوته وأدائه وإحساسه أعضاء لجنة التحكيم الفنانين راغب علامة ورحمة رياض، حيث قدّم أغنية “فقدتك” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

اتخذ فايز السعيد هذه الخطوة الخاصة بمنح الرقاد بطاقة “X Card” الذهبية، التي يتمتع كل عضو في لجنة التحكيم بإعطائها مرة واحدة فقط خلال الموسم، مما يمنح المتسابق ميزة استثنائية في مسيرته ضمن البرنامج.

وعلق “السعيد” بعد منح البطاقة الذهبية للمشترك، قائلاً: “البرنامج يضم أصواتًا جميلة ومميزة هذا الموسم من برنامج “إكس فاكتور”، ولكن هناك أصوات تبهرك بأدائها وباحترافية الغناء، بإحساس يصل إلى القلب ويثير الإعجاب الكبير، وهو ما حصل معي عندما قررت أن أمنح المشترك الأردني هذه البطاقة المميزة التي يستحقها بجدارة”. وأضاف: “هناك العديد من الأصوات الجديدة التي ستظهر خلال الحلقات القادمة من مرحلة تجارب الأداء، إلى جانب الأصوات التي ظهرت في الحلقتين الأولى والثانية، والتي ستلفت نظر وسمع الجمهور بأدائها وحتى الكاريزما التي يتمتع بها أصحابها، ومنها ما أتوقع أن يجد طريقه إلى القلوب وسيحققون أحلامهم بالشهرة والنجاح”.

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يُذكر أن هذه البطاقة الخاصة تعبر عن تقدير لجنة التحكيم للمواهب المتميزة، وتضعهم على طريق متقدم نحو مراحل أعلى في البرنامج، مما يعزز فرصهم في تحقيق نجاح كبير في عالم الفن.