شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: عانيت من نزلة شعبية أثرت على التنفس والحمد لله أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهوره على حالته الصحية بعد الأخبار التي تداولت عن احتجازه في المستشفى قائلاً انه عاني مؤخراً من نزلة شعبية أثرت على التنفس، الأمر الذي تطلب دخوله المستشفى والاطمئنان على حالته.

وأضاف مصطفى كامل أنه حاليا يتواجد في منزله بعد خضوعه لجلسات أكسجين وتحاليل، وكل الأمر استغرق 4 ساعات في المستشفى، والحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس.

وأعلن مؤخراً الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية اختياره عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، كما قدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني، وذلك بعد الاسهامات الكبيرة الذى حققها في منصبه خلال الفترة الماضية.

وكان قد أعلن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فى منشوره وقال : اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية أعضاء مجلس المعهد العالي لإبلاغي بخبر من أسعد الأخبار، ترشيحي وتكليفي عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلي مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا وأخيرًا.