الأميرة آن تُغير من لون شعرها لأول مرة منذ 50 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - دائماً ما تُمثل الأميرة آن- الابنة الوحيدة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية- عنواناً للأناقة والرقي، تتنوع إطلالاتها ما بين الرسمي والعسكري والكلاسيكي، لكن الشيء الوحيد الثابت لكل مناسبة وإطلالة هو شعرها، سواء التسريحة أو اللون. فعلى الرغم من أن تسريحة الشعر المنتفخة التي تعتمدها الأميرة آن دخلت إلى الموضة وخرجت منها على مر السنين، ولكن تظل الأميرة تحتفظ باستمرار باعتمادها وبنفس اللون.

ولكن في إطلالتها الأخيرة في مهرجان الذكرى الذي أقامته العائلة المالكة البريطانية مساء السبت 9 نوفمبر، كان للأميرة آن اعتماد آخر من حيث لون شعرها.

الأميرة آن تتخلى عن لون شعرها منذ 50 عاماً

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وفقاً لموقع Hello، انضمت الأميرة آن لباقي أعضاء العائلة المالكة البريطانية بمن فيهم الملك تشارلز، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، الأمير إدوارد، وآخرين، وبدت الأميرة البالغة من العمر 74 عاماً، أنيقة للغاية بفستان أسود مع سترة بدلة مصممة خصيصاً لها مع ياقة من الساتان. وأكملت إطلالتها بحذاء أسود لامع، وأضافت وشاحاً مطبوعاً باللونين الأبيض والأسود لإضافة بُعد إلى مظهرها أحادي اللون.

وبالإضافة لمظهرها الخارجي، بدا أن الأميرة آن قد أجرت تغييراً طفيفاً في شعرها، فقد بدا شعرها البني الفاتح، الذي كانت ترفعه بكحكة منتفخة، أغمق كثيراً من المعتاد.

ويأتي التغير في لون شعر الأميرة آن بعد أن اشتهرت بتصفيف شعرها على شكل كعكة منفوشة ومثبتة بشكلٍ أنيق طوال العقود الخمسة التي عملت فيها كعضوة عاملة من بين أفراد العائلة المالكة. فهي نادراً ما تحيد عن تسريحة شعرها التي كانت تتبناها منذ أن كانت مراهقة.

الأميرة آن في يوم الذكرى

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قاد الملك تشارلز الاحتفال بيوم الذكرى الذي وافق أمس الأحد 10 نوفمبر، حيث اجتمع معه الأميرة آن، الأمير ويليام، كيت ميدلتون، الأمير إدوارد وصوفي دوق ودوقة إدنبرة، نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، الأمير ريتشارد دوق غلوستر وبيرغيت دوقة غلوستر، الأمير إدوارد دوق كنت، وذلك لحضور مراسم دفن ضحايا الحرب في النصب التذكاري للحرب في لندن.

كانت نفس المجموعة من أفراد العائلة المالكة العاملين الذين خرجوا بكامل قوتهم لمهرجان الذكرى في اليوم السابق- السبت 9 نوفمبر- وبقيت الملكة كاميلا في المنزل في الحدثين حيث تتعافى من عدوى في الصدر.

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