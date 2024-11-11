تمهيداً لعرضه.. شريف سلامة يكشف عن تفاصيل شخصية "علي" في موعد مع الماضي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - أيام قليلة تفصلنا عن بداية عرض مسلسل"موعد مع الماضي" الذي من المقرر عرضه نهاية عام 2024، تحديداً 6 ديسمبر المقبل، ومؤخراً بدأ صناع العمل الترويج له بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك تمهيداً لعرضه.

شريف سلامة يكشف تفاصيل شخصية "علي" في موعد مع الماضي

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مسلسل "موعد مع الماضي"

فريق عمل المسلسل

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مشاركة شريف سلامة في المارثون الرمضاني 2025

كشف الفنان شريف سلامة لموقع "ET بالعربي"، عن تفاصيل شخصية "علي" والتي يقدمها ضمن أحداث، حيث قال: "شخصية علي شخصية طيبة ومعقدة في نفس الوقت، يتألم من أقل الأشياء"." ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة، ويصطحب العمل المشاهدين في رحلة مليئة بالترقب وأحداث الأكشن المحتدمة والمتعمقة في المشاعر العاطفية، إذ تُزيح كل حلقة الستار تدريجياً عن مستوى جديد من الغموض بطريقة تُثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال تلك السنوات الماضية.العمل من تأليف محمد المصري وإخراج "السدير مسعود"، ويضم كوكبة من النجوم منهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة) ومحمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، هدى المفتي (نادية)، بالإضافة إلى صبا مبارك (منى).بدأ القائمون علىبطولة دينا الشربيني وتصوير مشاهد الموسم الثالث من العمل تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث قرر صُناعه البدء في تصويره مبكراً للانتهاء من كافة مشاهده قبل حلول شهر رمضان.

يشهد الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، وفي نفس الوقت خروج بعض الشخضيات من العمل بعد مشاركتهم في الجزأين الأول والثاني، حيث انضم إلى الموسم الثالث 4 فنانين جدد يأتي على رأسهم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب.

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وفي نفس الوقت خرجت بعض الشخصيات من أحداث الموسم الثالث، بعدما قرر الفنانون الذين يجسدون هذه الشخصيات الاكتفاء بالظهور في الموسمين الأول والثاني، ويأتي على رأسهم الفنانة جيهان الشماشرجي التي أعلنت اعتذارها بسبب ارتباطها بأكثر من عمل يعرض في موسم دراما رمضان 2025، وكذلك الفنانة آية سماحة التي يستمر غيابها بعدما لم تتواجد في الموسم الثاني واكتفت بالظهور كضيفة شرف، إضافة إلى الفنان عمرو جمال الذي شارك في الموسمين الأول والثاني ولكنه يغيب عن الثالث.

قصة مسلسل "كامل العدد"

مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

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