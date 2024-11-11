صلاح عبدالله يستذكر حمدي الرملي .. وهذا ما قاله عن الوسط الفني

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الممثل المصري صلاح عبدالله الممثل المصري حمدي الرملي الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلق عبدالله قائلاً :"يا ناس شغلتنا زي أي شغلانة فيها الحلو والوحش وآه مالهاش أمان وليها ضحايا، وحمدي الله يرحمه قد يكون من ضحاياها والله أعلم".
وتابع عبدالله :"لكن لو حضراتكم عارفين شكله وناسيين أسمه أو أول مرة تعرفوه أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب الجميل البشوش حمدي الرملي، وعشان تفهموا كلامي أدخلوا جوجل زي ماعملت لتتعرفوا عليه".
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