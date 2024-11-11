ما حقيقة صورة جوزيف عطية مع إبنته الطفلة؟

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ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية صورة له عبر خاصية القصص السريعة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها وهو يحمل طفلة صغيرة.
المستغرب في الموضوع ان بعض الصفحات تداولت الصورة، مشيرة الى ان هذه الطفلة هي ابنة جوزيف عطية، ما هو أمر غير صحيح، اذ ان جوزيف لم يتزوج سابقاً، وليس متزوجاً في الوقت الحالي، وليس لديه أي أولاد، أما الطفلة التي معه في الصورة، فقد تكون ابنة أحد أقاربه أو أصدقائه، وهو أحب أن يشارك الصورة معها من باب اللطافة، وليس لاعلان أبوته كما ظن البعض.
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