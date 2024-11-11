صور للأميرة رجوة الحسين بالشعر الأشقر الفاتح .. هل يليق بها؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور للأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ظهرت فيها بالشعر الأشقر، ما فاجأ عدد كبير من المتابعين، خصوصاً أن الجميع تعوّد على رجوة بالشعر البني الفاتح، وهو لون شعرها الأصلي.
لكن هذه الصور ليست حقيقية، اذ تم تعديلها بهذه الطريقة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك بدت رجوة جميلة للغاية، الا ان الجمهور أكد بمعظمه ان لون شعرها الاساسي يليق بها بشكل كبير.
يذكر ان الاميرة رجوة كانت قد عادت الى عملها الملكي، بعد انجابها ابنتها الاولى الاميرة ايمان.
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