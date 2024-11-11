شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نيازي مصطفى.. من العمل مع نجيب الريحانى لـ"القرداتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 11 من شهر نوفمبر مع ذكرى ميلاد المخرج الكبير نيازى مصطفى الذى ولد زي النهاردة عام 1910 أي قبل 114 عامًا مرت على ميلاد واحد من أهم المخرجين في سماء السينما المصرية، ممن أثروها بأعمال مهمة، بدأت بالتعاون مع الفنان الكبير الراحل نجيب الريحانى ثم توالت الأعمال المميزة واحدًا تلو الآخر.

اشتهر نيازى مصطفى برؤيتة المختلفة لأعماله، ما جعلها دومًا في قالب مختلف، مثل (سر طاقية الإخفاء) درس نيازى مصطفى في ألمانيا والتحق بمعهد الفيلم الألماني، ثم عاد إلى مصر ليعمل مونتيرًا في ستوديو مصر، بعدها عمل كمساعد مخرج في البداية مع الفنان يوسف وهبي، ثم ما لبث فيما بعد أن تولى مهمة اﻹخراج.

كان أول فيلم يتولى إخراجه عام 1937 «سلامة في خير»، بطولة نجيب الريحاني، وعمل كذلك حينها في تصوير ومونتاج العمل، وساهم في كتابة السيناريو.

وبعدها انطلق نيازى مصطفى فى مسيرته وقدم عددًا كبيرًا من الأفلام التي شارك في كتابة بعضها، كما شارك في صنع المؤثرات البصرية لها، ومن أفلامه: (رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية اﻹخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز)، كما تميز المخرج الكبير فى الخدع السينمائية بالأفلام التى أخرجها.

تزوج نيازى مصطفى من الفنانة كوكا التى اشتهرت بأدوار المرأة البدوية، حيث كانت مساعدته وزميلته في قسم المونتاج باستوديو مصر ونشأت بينهما قصة حب تزوجا بعدها، لكن لم يكتب لهما الإنجاب، كما تزوج من الراقصة نعمت مختار، ثم انفصل عنها ورجع إلى زوجته الأولى بعد علمه بأنها مصابة بالسرطان ليظل بجوارها حتى لحظاتها الأخيرة.

كانت نهاية المخرج الكبير نيازى مصطفى نهاية دامية ومأساوية وغامضة لم يتم حل لغزها حتى الأن، ففى 19 أكتوبر عام 1986، عثر على جثته بغرفة نومه مكبل اليدين وغارقاً فى دمائه قبل أن يكمل فيلم القرداتى.