شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى سعد الدين وهبة.. أبدع بسيناريوهات الزوجة الثانية وزقاق المدق وأرض النفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ 10 من نوفمبر مع ذكرى رحيل الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، الذى رحل عن عالمنا زي النهارده عام 1997، تاركاً وراءه إرثًا كبيرًا من الأعمال التي شهدت بصمته الكبيرة، ما بين سينما ودراما مسرح.

ولد الكاتب الكبير سعد الدين وهبة في الرابع من شهر فبراير عام 1925 أي قبل 99 عام، وذلك فى إحدى القرى التابعة لمركز طلخا، في محافظة الدقهلية وربما لا يعلم كثيرون أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1949، وتدرك في المناصب بجهاز وزارة الداخلية حتي ترك العمل بالبوليس وهو على رتبة رائد، ثم عمل بعد ذلك صحفياً في جريدة الجمهورية قبل التحاقه كموظف فى وزارة الثقافة، قبل أن ينطلق في عالم الكتابة تاركاً وراءه إرثاً فنياً هائلاً خاصة في المسرح.

إرث سعد الدين وهبة المسرحي

أبرز أعماله المسرحية "السبنسة، المحروسة 1961، كفر البطيخ 1962، البنية 1963، كوبرة الناموس 1964، سكة السلامة 1965، المسامير 1968، يا سلام سلم الحيطة بتتكلم 1971، والأستاذ 1969 لكنها لم تعرض إلا سنة 1981"، إلى جانب مسرحياته العديدة التى كان يعرضها التليفزيون.

سيناريوهات سعد الدين وهبة

كما اشتهر سعد الدين وهبة بكتابة سيناريوهات لأبرز الأعمال منها "زقاق المدق"و"أدهم الشرقاوى" و"الحرام" و"مراتى مدير عام" و"الزوجة الثانية" و"أرض النفاق" و"أريد حلا".