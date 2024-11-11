ديمي مور في يوم ميلادها.. علاقات عاطفية وزيجات لم تكتمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - دائماً ما تمثّل الحياة الشخصية لديمي مور موضوعاً لاهتمام الجمهور والمعجبين لفترة طويلة، كونها واحدة من أشهر الممثلات في هوليوود. فلنجمة هوليوود الكثير من العلاقات العاطفية والزيجات التي بدأتها وهي لا تزال في سن المراهقة، حتى إنها تزوجت من النجم العالمي بروس ويليس.

وفي يوم ميلادها، الذي يوافق اليوم الحادي عشر من نوفمبر، سنكشف من خلال الموضوع التالي جانباً مهماً من حياة مور، وهو الجانب العاطفي، ومن هم الأشخاص الذين ارتبطوا بالنجمة.

زيجات في حياة ديمي مور

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تزوجت ديمي مور على مدار حياتها ثلاث مرات؛ كانت أول مرة من فريدي مور في فبراير 1980، كانت حينها لا تزال في سن المراهقة، إذ كانت تبلغ من العمر 17 عاماً، واتخذت من اسمه الأخير لقبها الذي لا تزال تُعرف به حتى الآن. لم تكتمل الزيجة وانفصل الثنائي في عام 1983، بينما حصلا على الطلاق بعد عامين.

تزوجت من بروس ويليس في 21 نوفمبر 1987، وأعلنا انفصالهما في يونيو 1998، وتم الطلاق عام 2000.

وكان زواجها الثالث والأخير من أشتون كوتشر، في 24 سبتمبر 2005، وكالزيجتين السابقتين؛ لم تكتمل هذه الزيجة حيث أعلنا انفصالهما في عام 2011، وتقدم كوتشر بطلب الطلاق في ديسمبر 2012، وتم استكمال الطلاق في نوفمبر 2013.

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فريدي مور وديمي مور

فريدي مور وديمي مور في أستوديوهات ABC في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (Freddy Moore and Demi Moore at ABC Studios in Los Angeles, California, United States). مصدر الصورة: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

في فبراير 1980، تزوجت ديمي مور، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 17 عاماً، من زوجها الأول فريدي مور، الذي كان يكبرها بـ 12 عاماً. انفصل الزوجان في عام 1983 واستكملا إجراءات الطلاق في عام 1985. توفي فريدي في أغسطس 2022 عن عمرٍ يناهز 72 عاماً بعد صراعه مع مرض الزهايمر.

بروس ويليس

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التقى الزوجان السابقان في عرض فيلم Stakeout، الذي قام ببطولته خطيب مور السابق إيميليو إستيفيز، وبعد أربعة أشهر فقط من لقائهما؛ تزوجت مور للمرة الثانية في نوفمبر عام 1987. كتبت مور في كتابها Inside Out أنها وويليس قررا عقد قرانهما أثناء رحلة إلى لاس فيغاس. أقاما حفلَ زفاف ثانياً مع العائلة والأصدقاء في ديسمبر 1987.

ديمي مور وبروس ويليس لديهما ثلاث بنات؛ رومر (من مواليد 16 أغسطس 1988)، سكوت (من مواليد 20 يوليو 1991)، وتالولا (من مواليد 3 فبراير 1994). ظهرت البنات الثلاث في أفلام والديهن، لكن رومر هي الوحيدة التي استمرت في التمثيل حتى سن الرشد.

أعلن ويليس ومور انفصالهما في يونيو 1998. واستكملا إجراءات الطلاق في أكتوبر 2000. قال ويليس لمجلة Rolling Stone بعد الانفصال: "من الصعب على أي زوجين الحفاظ على زواجهما سليماً في أفضل الظروف، وكان زواجنا تحت عدسة مكبرة ضخمة طوال الوقت. لذلك ربما كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا"، وأضاف: "ما زلت أحب ديمي. نحن قريبان جداً. لدينا ثلاثة أطفال سنستمر في تربيتهم معاً، وربما نكون الآن أقرب مما كنا عليه من قبل. ندرك أن لدينا التزاماً مدى الحياة تجاه أطفالنا. تستمر صداقتنا. تم وضع المؤسسة جانباً".

ومن جانبها، ادعت مور -في مذكراتها Inside Out- أن ويليس أخبرها في النهاية بأنه غير متأكد من رغبته في الزواج، كما شعرت أنه يعتقد أن مسيرتها المهنية في التمثيل ستأخذها بعيداً عنه وعن أطفالهما كثيراً. ومع ذلك، بعد انتهاء زواجهما، حافظ الزوجان على علاقة ودية، حيث دعم كل منهما الآخر كثيراً في المناسبات العامة وقضيا وقتاً مع أزواج بعضهما البعض.

تزوج ويليس لاحقاً إلى من هيمينغ عام 2009. وفي عام 2022، أعلنت عائلته أنه تم تشخيصه بفقدان القدرة على الكلام (الذي تطور منذ ذلك الحين إلى الخرف الجبهي الصدغي) وسيتقاعد عن التمثيل.

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أشتون كوتشر

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التقى الثنائي بعد أن تم تقديمهما في حفل عشاء استضافه صديق مشترك، وبعد عامين من المواعدة، تزوجا في 24 سبتمبر 2005. كشفت مور لاحقاً أنها عانت من الإجهاض في وقتٍ مبكر من علاقتهما عندما كانت حاملاً في شهرها السادس.

أعلنت مور وكوتشر انفصالهما في 17 نوفمبر 2011، وتقدم كوتشر بطلب الطلاق بعد عامٍ واحد، وأتم الثنائي انفصالهما في ديسمبر 2013.

وقالت مور في بيانٍ في ذلك الوقت: "ببالغ الحزن وقلب مثقل قررت إنهاء زواجي الذي دام ست سنوات من أشتون. بصفتي امرأة وأماً وزوجة، هناك قيم ونذور معينة أعتبرها مقدسة، وبهذه الروح اخترت المضي قدماً في حياتي".

وفي الوقت نفسه، أصدر كوتشر بيانه الخاص، قائلاً: "سأعتز إلى الأبد بالوقت الذي قضيته مع ديمي. الزواج هو أحد أصعب الأشياء في العالم، ومن المؤسف أنه يفشل أحياناً".

وعن سبب الطلاق، ادعت مور -وفي مذكراتها لعام 2019- أن كوتشر خانها عدة مرات أثناء زواجهما.

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العلاقات العاطفية في حياة ديمي مور

تيموثي هوتون

تيموثي هوتون وديمي مور في قاعة كوريجان في دنفر، كولورادو (Timothy Hutton and Demi Moore at Currigan Hall in Denver, Colorado). مصدر الصورة: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

كانت مور تواعد هوتون لفترة وجيزة في عام 1983 بعد انفصالها عن زوجها الأول. تزوج هوتون لاحقاً من زميلته في الثمانينيات ديبرا وينجر، لكنهما انفصلا في عام 1990.

إميليو إستيفيز

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بعد تصوير فيلم St. Elmo’s Fire، بدأت علاقة مور وإستيفيز في عام 1984، لكن إستيفيز قال لاحقاً إنهما كانا يعرفان بعضهما البعض "لسنوات" قبل بدء الإنتاج. تمت خطوبة الثنائي بعد ستة أشهر من بداية العلاقة، لكنهما انفصلا في عام 1986، بعد أن خططا بالفعل لحفل زفاف.

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دانييل هوم

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أعلنت ديمي مور عن علاقتها العاطفية بـ"هوم"، وهو شيف صاحب مطعم شهير في مدينة نيويورك، في مارس 2022، لكنهما انفصلا في أواخر عام 2022 بعد أقل من عام من المواعدة.

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