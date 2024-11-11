بينار دينيز بتصريح يثير الجدل عن حملها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة التركية بينار دينيز عن تفاصيل حملها في احدث تصريح لها، وعبّرت بصراحة عن أمنيتها بأن تكون حاملًا بفتاة، لكنها اكتشفت أن الجنين ذكر.



وأوضحت بينار أن اختيار اسم للذكر كان تحديًا أكبر بالنسبة لها، معتبرةً أن حبها للبنات طبيعي ومُبهج، وأضافت ممازحة: "أتمنى ألا يشعر ابني بالاستياء في المستقبل ولكنني تمنيت أن أكون حاملاً بفتاة".

هذا التصريح الصريح أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت التعليقات. فقد انتقد البعض حديثها عن تفضيل جنس الجنين، معتبرين أن هذه المشاعر قد تؤثر على طفلها مستقبلاً.

في المقابل، رأى آخرون أن تعبيرها عفوي ويعكس صدقها، مؤكدين أن هذه التفضيلات شائعة وليست بالضرورة تعني تمييزًا. معجبو بينار دافعوا عنها، مشيرين إلى أن الأمر يعكس مشاعر شخصية وعفوية بعيداً عن أي نية سلبية.