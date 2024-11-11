تصعيد في قضية سرقة "الهوى سلطان".. ودعوى قضائية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المؤلفة المصرية رشا الجزار قيامها بتقديم مذكرة قضائية لنقيب المهن التمثيلية بسرقة فكرتها في فيلم "الهوى سلطان".



وكتبت رشا عبر حسابها الخاص مؤكدة وجود تصعيد، وقالت: "اولا: انا بعتذر للصحفين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا من امبارح، النهاردة كنت في النقابة وبكرة ساتقدم بمذكرة للسيد النقيب بها كافة التفصيل، والامر كله هيكون بشكل رسمي كي لا يدعي البعض (كما حدث) اني بحاول اشوشر على نجاح احد.

ثانيا: كنت اتمني من بعض الزملاء ان يكونوا مهنيين في التناول، دون الحكم المسبق على احد الطرفين.

ثالثا: تحدثت مع الاستاذ احمد فهمي منتج الفيلم امس لاوضح له موقفي، لكنه للاسف لم يستمع وتلخصت المكالمة في حديثة عن ازمة (جت سليمة) السابقة، وقالي انتي عملتي نفس الشى قبل كده مع "كريم يوسف" وكريم قدم للنقابة ما يثبت تسجيلة للملكية الفكرية قبلك، وانتي مكنش ليكي حق، واعتبر ان الازمة السابقة كانت ادعاء بحسب ما يردده البعض كذبًا وانا رديت على الكلام دا.. ومحتاجة اوضحة هنا، لان للاسف في تجني وادعاءات غير حقيقية".