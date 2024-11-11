لطيفة التونسية تكشف عن مفاجأة لمتابعيها.. وتتوجه بالدعاء للبنان

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة التونسية لطيفة، عن تضامنها مع لبنان الذي يمر بظروف مأساوية بسبب الحرب القائمة فيه، كما كشفت عن مفاجأة لمحبيها.
وردت لطيفة على تعليق احد متابعيها، الذي كتب: " لطفطف أعطينا حاجة وحدة او أي معلومة نصبروا بيها رواحنا".
وعلقت لطيفة على هذا المنشور قائلة: "حاضر أهم خبر ان أنا ابتديت أجهز لتصوير ألبومي مع العظيم زياد الرحباني وحيكون مفاجأة كبيرة باذن الله . يارب يحمى لبنان وتخلص كل هالأحداث المحزنة".
وتفاعل المتابعون مع تعليق لطيفة، وأعربوا عن حماسهم الكبير لسماع أغاني الألبوم، كما تمنوا ان يعم السلام في لبنان.
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