ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الجمهور مجموعة صور وثقت من خلاها 48 ساعة قضتها في إمارة دبي.
وقد أطلت بيلا بأكثر من مناسبة شاركت فيها، كما ظهرت من على شاطئ البحر، برفقة صديقتها، كما أظهرت المأكولات التي تناولتها في هذه الرحلة.
وفي ظهور مفاجئ في دبي، أعربت بيلا حديد عن إعجابها الكبير بالثقافة العربية.
وخلال افتتاح متجر جديد، خطفت بيلا الأنظار بفستان أسود من تصميم موغلر، وأطلت بتسريحة شعر جديدة ولافتة، كما شاركت عدة لحظات من زيارتها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، لتظهر استمتاعها بأجواء المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلا حديد بالمايوه في دبي.. وهكذا أمضت 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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