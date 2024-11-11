محمود ماهر يفاجئ بيسان اسماعيل بأسلوب رومانسي للغاية

ميرنا وليد - بيروت - شارك البلوغر السوري محمود ماهر الجمهور مقطع فيديو وثق من خلاله مفاجئة مميزة حضرها لخطيته الفنانة والبلوغر السورية بيسان إسماعيل.

وقد ظهر محمود في الفيديو وقد قدم لها باقة من الورود باللون الأحمر، قبل أن تلتفت وتد ورائها شاحنة مليئة بالورود باللون الأحمر أيضاً، وينثرها عليها.

وقد حضر محمود هذه المفاجأة لـ بيسان بسبب نجاح أغينتها الجديدة "يا خلي" وتخطها حاجز الـ 25 مليون مشاهدة.

وعلق محمود ماهر على المنشور قائلاً: "وأخيراً اغنية يا خلي 25 مليون مشاهدة خلال شهر مافي مبروك".

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