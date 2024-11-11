شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل فى Joker: Folie à Deux: أبطال العمل توقعوا فشله في التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الكوميدي تيم ديلون، الذي لعب دورًا قصيرًا في فيلم Joker: Folie à Deux، أن الممثلين في موقع التصوير كانوا يتوقعون بالفعل فشل العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وخلال ظهوره في برنامج Joe Rogan Experience، أكد ديلون الذي لعب دور حارس أمن في Arkham Asylum، إن العديد من الممثلين في موقع التصوير توقعوا ذلك، قائلاً إنه "أسوأ فيلم تم صنعه".

وتابع ديلون قائلا:" أعتقد أن ما حدث، بعد أول فيلم "Joker"، كان هناك الكثير من الحديث مثل، " لقد أحبه الكثيرين، وخاصة النوع الخطأ من الناس"، وغيرها من التوقعات للفيلم الجديد، خاصة مع وجود خواكين فينيكس وليدي جاجا يرقصان إلى حد الجنون."

وأكد ديلون قائلا:"لا يوجد حبكة في Joker: Folie à Deux، كنت أجلس انا وزملائى بملابس الأمن هذه لأننا نعمل في ملجأ أركام في خلال العمل، وكانوا يقولون، "هذا أسوأ شيء رأيته"".

كما أكد ديلون أن الجزء الثاني من Joker، كان "نكتة" تكلفت 200 مليون دولار، والتي قلبت كل شيء أشاد به المعجبون فى الفيلم الأول.