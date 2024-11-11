شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تعود للساقية بأغنيتين "أمل حياتى وبعيد عنك" يوم 5 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم فرقة مسرح عرائس ساقية الصاوى الحفل الشهرى لها بعنوان "أم كلثوم تعود من جديد"، فى السادسة مساء الخميس الموافق، 5 ديسمبر المقبل، بقاعة الحكمة بالساقية، ويتزامن وتقدم الفرقة أغنيتين من أجمل أغانى أم كلثوم "أمل حياتى – بعيد عنك ".



حفل ام كلثوم

بدأ العمل بمسرح الساقية للعرائس فى 2006 بمسرحية الماسورة الكبيرة، تأليف المهندس محمد الصاوى، وبعد حوالى عام بدأ مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، واستمر من وقتها حتى الآن.

يذكر أنه يتم تقديم حفلة شهرية لأم كلثوم وفرقتها كاملة على مسرح عرائس الساقية، بعد أن لاقى العرض رد فعل عالٍ من الجمهور وإقبالاً كبيرًا.

وعلى مدار أكثر من 6 سنوات تم إنتاج 11 مسرحية للأطفال، وأقيمت حفلات موسيقية لعدد من نجوم الغناء المصريين والأجانب.

كما أنشأ مسرح الساقية للعرائس فى 2006 مدرسة لتعليم فن صناعة العرائس فى إطار فعاليات مهرجان إجازتى للأطفال من سن 8 إلى 16 سنة.

ويقدم المسرح عروضه داخل وخارج الساقية، كما يشارك فى المهرجانات الموسيقية والمسرحية داخل وخارج مصر.