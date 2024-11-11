شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تنظم صالونًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة بدار أوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الثقافة احتفاءها بالمناسبات الفكرية الثرية ودعم الفكر الإبداعى فى مختلف المجالات، حيث تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى صالونًا ثقافيًا بعنوان "الاحتفال باليوم العالمى للفلسفة.. فلسفتنا في عصر ما بعد الاستعمار" وذلك فى السابعة مساء الإثنين 11 نوفمبر على مسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية، بمشاركة الدكتورة يمنى الخولى أستاذ فلسفة العلوم ويدير اللقاء الدكتور محمود القيعي.



احتفال دار الأوبرا

يشار إلى أن اليوم العالمي للفلسفة أُعلن من قبل منظمة اليونسكو و يُحتفل به كل ثالث خميس من شهر نوفمبر حيث برز فيه مفهوم الفلسفة كقيمة أساسية لتطور الفكر البشري فهي التي تمكنا من إعطاء معني للحياة عن طريق تساؤلتنا المطروحة حول الأشياء و تم الاحتفال به أول مرة عام 2002.

خلال الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة في كل عام تؤكد اليونسكو القيمة الدائمة للفلسفة لتطور الفكر البشري، لكل ثقافة ولكل فرد بالشكل الذى يمكن من إعطاء معنى للحياة والعمل في السياق الدولي.