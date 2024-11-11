نور عريضة تتجول بشوارع باريس برفقة إبنتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإبنتها آيلا.

وظهرت آيلا في الصورة وهي تتجول ليلا في شوارع باريس أمام برج إيفيل.

وأرفقت نور الصورة بتعليق كتبت فيه: نزهة مسائية برفقة ايلا، نتحدث فيها عن لبنان".

يذكر ان نور عريضة تحرص دائما على الحديث مع إبنتها عن لبنان، إذ كانت قد وجّهت سابقا رسالة توعية حول أهمية تعليم الأطفال تاريخ لبنان. وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو تحدثت من خلاله مع ابنتها أيلا عن مناطق لبنان والتاريخ الحقيقي لصمودها على مر التاريخ.

وأرفقت نور مقطع الفيديو بتعليق كتبت فيه: "إنه الرد المناسب على البروباغندا من خلال عرض الحقائق. أخبروا أطفالكم عن تاريخ لبنان وزوّدوهم بالحقائق".

وظهرت أيلا في مقطع الفيديو وهي تتفاعل مع والدتها، وتجيب عن أسئلتها المتعلقة بتاريخ كل منطقة لبنانية مثل بعلبك وجبيل وطرابلس والبترون وغيرها.

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