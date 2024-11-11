حقيبة يد جينيفر لوبيز تلفت الأنظار.. وإطلالتها مستوحاة من الأميرة ديانا

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت جينيفر لوبيز بإطلالة ملكية مستوحاة من أسلوب الأميرة الراحلة ديانا، ضمن جولتها الترويجية لفيلمها الجديد Unstoppable.

اختارت النجمة الأميركية إطلالة تميزت بالأناقة والرقي، حيث فضّلت الألوان الهادئة والخطوط الواضحة، متّبعة نمطاً قريباً من جماليات الأميرة ديانا.

في جلسة تصوير خاصة بالفيلم في لندن، ارتدت لوبيز طقماً كاملاً من "ديور" Dior، حيث تميزت بمعطف أبيض مزدوج الصدر بقيمة 4700 دولار وضعته فوق سترة سوداء عالية الرقبة.

ولتكتمل اللمسة الملكية، اعتمدت لوبيز قبّعة سوداء عريضة الحواف وحقيبة Lady Dior، التي تحمل اسم الأميرة ديانا، والتي يبلغ سعرها 6000 دولار تقريبا، مع خامة الجلد المبطّن وحواف معدنية سوداء غير لامعة.

وأكملت لوبيز إطلالتها بأحذية جلدية لامعة تصل إلى الركبة.

في هذه الإطلالة، أعادت جينيفر لوبيز إحياء بعض ملامح أناقة الأميرة ديانا، والتي كانت تعرف بحبها للبليزر الأبيض وحقيبة Lady Dior، محققة بذلك توازناً فريداً بين الحداثة والكلاسيكية.

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