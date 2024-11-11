ليليان نمري تعبر عن وجع الوطن: "لبنان شو غلط معكن؟"

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية ليليان نمري عن مشاعرها العميقة وحزنها على وطنها لبنان الذي يمر بظروف مأساوية خلال الحر ب القائمة فيه.

وشاركت ليليان متابعيها عبر حسابها الرسمي صورة اعربت فيها عن مشاعرها العميقة تجاه لبنان، إذ كتبت: "لبنان بشو غلط معكن.. معكن يعني كل واحد وكلكن كان عايش بهدا وعا السكت ما حلم بأرض غير هالارض ولا فكر يستحل شي ارض ولا ينتهك كرامة او عرض شو بدكن منو ولك حلو عنو تركوه يعيش ايامو قتلتوه وقتلتوا احلامو وحلمو يعيش بسلام وفرح وحب وايمان شو بدكن منو ولك حلوا عنو هالارض انكتبت بإسمو من ايام التوراة وليوم الممات تاریخو مش بس ارز و حجر تاريخو علم البشر كيف بتكون الكرامة وراجع بالسلامة لانو بقلب الله ! ليلووو"

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