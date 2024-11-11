ميرنا وليد - بيروت - في ظهور مفاجئ في دبي، أعربت عارض الأزياء الفلسـ ـطينية بيلا حديد عن إعجابها الكبير بالثقافة العربية.

وخلال افتتاح متجر جديد، خطفت بيلا الأنظار بفستان أسود من تصميم موغلر، وأطلت بتسريحة شعر جديدة ولافتة، كما شاركت عدة لحظات من زيارتها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، لتظهر استمتاعها بأجواء المدينة.

وشاركت بيلا متابعيها صور عبر خاصية الحالة، تضمنت حلوى الكنافة بالجبن التي أهداها لها الشيف الفلسـ ـطيني أحمد حلاوة، وعلقت عليها ممازحةً بأنها ستتناولها "للفطور، الغداء، والعشاء".

كذلك، يبدو أن أغنية "مشاعر" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تلامس وجدان بيلا، حيث وضعت مقطعًا منها على خلفية فيديو لها خلال جلسة تصوير لها.

وتعبر بيلا بشكل مستمر عن إعجابها بالمرأة العربية، وتُظهر روابط قوية مع إرثها الفلسـ ـطيني وعشقها للثقافة العربية.

كانت هذه تفاصيل خبر بيلا حديد معجبة بأغنية "مشاعر" لـ شيرين عبد الوهاب والكنافة بالجبن "للفطور الغذاء والعشاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.