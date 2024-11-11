شكرا لقرائتكم خبر عن 392 مليون دولار إيرادات فيلم Venom: The Last Dance حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Venom: The Last Dance إيرادات وصلت إلى 392 مليونًا و518 ألف دولار فى شباك التذاكر عالميًا منذ طرحه يوم 25 أكتوبر الماضى، للنجم توم هاردى، ووصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة، ومن إنتاج شركة سونى.

وانقمست الإيرادات بين 102 مليون و518 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و227 مليونًا دولار في شباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما نجح النجم العالمي توم هاردي والمخرجة كيلي مارسيل، في التهام شباك التذاكر العالمية بفيلمهما Venom: The Last Dance والذى بلغت إيراداته حتى الآن لأكثر من 1.5 مليار دولار عالميًا، مؤكدين في تصريحات نقلتها صحيفة Deadline أنهما ركزا منذ اليوم الأول للتحضير للجزء الجديد على أن يلتهما الإيرادات وان تكون النهاية كما هي.

وقالت مارسيل، التي يُنسب إليها الفضل في كتابة الأفلام الثلاثة وإخراج الجزء الأخير، لمجلة People: "كنا نعلم أنه سيكون ثلاثية منذ اليوم الأول، وكنا نعلم أنه سينتهي على هذا النحو منذ البداية"، مضيفة: "طلبت مني شركة Sony تولي عملية الإخراج وقلت، حسنًا إذن، لقد شاركت في أول فيلمين بالكتابة ولما لا اخوض تجربة الإخراج، وشعرت أن هذا سيكون رائعًا ومؤثرًا أيضًا".