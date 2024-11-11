شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى عن العمل مع إسعاد يونس: فنانة كبيرة وصنعت حالة خاصة بالكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ندى موسى عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "تيتا زوزو" الذى عُرض مؤخرًا على شاشة قناة dmc وقالت في تصريحات لـ"الخليج 365" عن ذلك: "دومًا ما اعتدت على المشاركة في أعمال درامية خلال شهر رمضان إلا أن ذلك لم يحصل للمرة الأولى من سنوات هذا العام بسبب عدم وجود دور مناسب".

وأضافت ندى موسى: "المكافأة الجميلة هي العمل مع فنانة كبيرة بحجم إسعاد يونس، خاصة أنها تساعد كل من حولها وتُعد بمثابة أم ومُعلمة للجميع، فتهتم بكل التفاصيل وصنعت حالة خاصة في الكواليس".

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.