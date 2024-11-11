شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 6 شهور.. هل يحقق نور النبوى التارجت قبل انتهاء المدة الممنوحة له؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مراد "نور النبوى" خلال الحلقة السادسة من مسلسل 6 شهور والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، لأول مرة في البيع منذ قدومه إلى شركة العقارات، وعليه تحقيق التارجت قبل الانتهاء من 6 شهور، وذهب نصف المدة التي منحها له المدير، لذلك هل يحقق مراد التارجت في 6 شهور، هذا ما ستكشفه الأحداث المقبلة من المسلسل.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

واهتم مسلسل 6 شهور منذ دقائقه الأولى بمناقشة قضية "العقارات" وشركات التسويق العقارى، التى تقوم على استقطاب العملاء للشراء من كل الأطياف، وهى من أهم القضايا الجاذبة لقطاع كبير من الجمهور خلال الوقت الحالي، فضلاً عن تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، إلى جانب ذلك معالجة طريقة عمل الشركات وفكرة "التارجت"، ولكن جاءت المعالجة بشكل مختلف لايت، إذ يعمل نور النبوى فى خدمة العملاء في البداية قبل أن يترك العمل، وينضم إلى شركة خاصة ببيع وتأجير العقارات، يملكها مراد مكرم، ويبدأ في التنافس على تلك الوظيفة مع نور إيهاب.