شكرا لقرائتكم خبر عن برومو تشويقى لمسلسل ساعته وتاريخه وعرضه على قناة DMC قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لقناة DMC عن عرض برومو تشويقي لمسلسل "ساعته وتاريخه" من ملفات المحاكم المصرية، والمقرر عرضه قريباً عبر شاشتها، وهو المسلسل الذى يقوم ببطولته الممثلون الفائزون في برنامج "كاستنج".

وكان الإعلامى أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، أعلن عن مشروع درامي ضخم يتناول عالم الجريمة من واقع المحاكم المصرية يقوم ببطولته الممثلون الفائزون في برنامج "كاستنج".

وكتب أحمد فايق، عبر حسابه على فيس بوك: "قريبا إن شاء الله من إنتاج يونايتد ستديوز مسلسل ساعته وتاريخه سهرات درامية وقصص حقيقية من ملفات المحاكم المصرية رؤية فنية عمرو سلامة وتأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى وأحمد عادل والمنتج الفني محمد خيرى ومحمد محروس ومدير التصوير عمر أبو دومة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري وتجربة جديدة من بطولة المتسابقين في برنامج كاستنج مع نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية".

ومشروع كاستنج هو مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية ويشهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية، ويقوم بالإشراف عليه المخرج عمرو سلامة.

واستطاع برنامج "كاستنج" لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصدر الترند خلال الفترة الماضية.

يعتمد برنامج "كاستنج" على معيار وحيد للاختيار وهو الموهبة، ما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة، كما أنه لا يعتمد على الموهوبين من كل الدول العربية، كما أنه لا يعتمد على اللغة العربية فقط بل بإمكان المواهب أن يقدموا مشهدا بلغة مختلفة.