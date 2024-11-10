بتناغم و تكامل..مشتركان يفوزان بقلوب لجنة تحكيم "The X Factor"

ميرنا وليد - بيروت - بتناغم و تكامل، قدم المشتركان راشد و حمزة أداء أكثر من رائع على مسرح برنامج "The X Factor"، بعد أن غنيا اغنية الفنان اللبناني راغب علامة "قلبي إحتار" بطريقة محترفة، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور.



و كانت ردة فعل لجنة التحكيم أكثر من رائعة، بعد ان عبروا عن إعجابهم بالتناغم الموجود بينهما، ليتأهل راشد و حمزة إلى المرحلة القادمة من البرنامج بعد عرض قدراتهم و موهبتهم الكبيرة.

و في وقت سباق، قامت المشتركة روان بتقديم اداء مبهر على مسرح "The X Factor" بصوت مميز و خامة جميلة، الأمر الذي جذب آذان لجنة التحكيم و خاصة بعد الأجواء الرائعة التي حلقتها في المسرح.

إلا أن الفنان راغب علامة و الفنانة رحمة رياض إختلفا في التحكيم، حيث قرر كل منهما أن يضم روان إلى فريقه، إلا ان راغب ربح هذا التحدي بالقول أنه يريدها في فريقه لأنه يبحث عن الـ X Factor.