كارلوس عازار برسالة إلى بلده لبنان .. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان اللبناني كارلوس عازار رسالة إلى بلده لبنان، وذلك بسبب الحـ رب التي يعيشها خلال الآونة الأخيرة وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدماً خاصية "الستوري".

وعلق عازار قائلاً :"إشتقتبلدي يكون منيح، إشتقت أنا كون منيح".

و في وقت سابق، و خلال لقاء كارلوس مع الإعلامي محمد قيس وعند قيامه بدندنة أغنية "إختياراتي مدمرة حياتي" للفنان المصري أحمد سعد، إستذكر محمد قيس ظهور زينة مكي معه وغنائها الأغنية نفسها وربطها بإختياراتها الخاطئة بالحب، وأخبر الممثل بالأمر، حتى يفاجئه بقوله: "لو كنت أعلم لما غنيتها"، فأكمل قيس مؤكداً أن رد كارلوس ليس بريء، وأن زينة كانت قد تحدثت عن علاقتها بأحد الرجال اللذي كسر قلبها، وسأل كارلوس ما إذا كانت تعنيه هو، حتى يرد: "لا أعلم"، دون أن ينكر وجود علاقة عاطفية سابقة بينهما.

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