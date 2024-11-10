ميرنا وليد - بيروت - صعدت على مسرح برنامج "The X Factor" المشتركة الهندية سوشيتا التي فاجأت لجنة التحكم بعد أن كشفت عن انها لا تعرف اللغة العربية.
إلا أن الأغنية التي إختارتها و أدتها سوشيتا كان إختيار صعب خاصة و أنها اغنية "الحب الكبير" للفنان اللبناني راغب علامة الذي على الفور أعجب بادائها لاغنيته.
و ما أن بدات باداء الاغنية حتى صدمت الحضور بأدائها الرائع، لتكسب إعجاب اللجنة و تتاهل إلى المرحلة القادمة من البرنامج.
و كشفت سوشيتا عن أنها تحب الغناء و الموسيقى، و أن السفر إلى مختلف البلدان ساعدها على تعلم الغناء بـ 150 لغة مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشتركة هندية في "The X Factor" تفاجئ راغب علامة بعد إتخاذها لهذه الخطوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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