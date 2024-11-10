مشتركة هندية في "The X Factor" تفاجئ راغب علامة بعد إتخاذها لهذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - صعدت على مسرح برنامج "The X Factor" المشتركة الهندية سوشيتا التي فاجأت لجنة التحكم بعد أن كشفت عن انها لا تعرف اللغة العربية.



إلا أن الأغنية التي إختارتها و أدتها سوشيتا كان إختيار صعب خاصة و أنها اغنية "الحب الكبير" للفنان اللبناني راغب علامة الذي على الفور أعجب بادائها لاغنيته.

و ما أن بدات باداء الاغنية حتى صدمت الحضور بأدائها الرائع، لتكسب إعجاب اللجنة و تتاهل إلى المرحلة القادمة من البرنامج.

و كشفت سوشيتا عن أنها تحب الغناء و الموسيقى، و أن السفر إلى مختلف البلدان ساعدها على تعلم الغناء بـ 150 لغة مختلفة.

