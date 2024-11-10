رسالة كريس جينر لـ شريك حياتها .. فمن يكون؟

ميرنا وليد - بيروت - وجهت النجمة العالمية كريس جينر رسالة إلى "شريك حياتها" كما وصفته بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت جينر مجموعة من الصور برفقة كوري غامبل، وعلقت قائلة :"عيد ميلاد سعيد حبي كوري غامبل شكراً لك لكونك الشريك الأكثر روعة في هذه الحياة، ولأنك أفضل صديق رائع، وحامي، ومعالج، ولأنك موجود دائمًا من أجلنا جميعاً!! أحب كل ذكرى نصنعها وأحبك كثيراً!".

الجدير بالذكر، أن جينر كانت قد صرحت لصديقتيها فاي ريسنيك وكاثي هيلتون حول وضعها الصحي وقراراتها الشخصية بشأن علاقتها بحبيبها كوري غامبل، وقالت كريس لصديقتها كاثي بقرارها إجراء عملية استئصال المبيض بسبب اكتشاف الأطباء وجود ورم. وكان هذا الخبر بمثابة صدمة لكاثي التي كانت تتوقع سماع أخبار عن زواج كريس من حبيبها كوري غامبل، الذي بدأت علاقتهما في عام 2014.

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