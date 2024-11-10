شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة غدًا في مسجد المشير طنطاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عن موعد تلقي العزاء في والدتها، والمقرر له غدًا الإثنين 11 نوفمبر، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بقاعة الروضة بعد صلاة المغرب، ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية موعد تلقي العزاء وأضافت: "اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقِّها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

وكشفت الإعلامية دعاء فاروق، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن مكان وموعد جنازة والدة صديقتها الإعلامية مفيدة شيحة، حيث كتبت: "صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

ورحلت والدة الإعلامية مفيدة شيحة، فى منتصف ليلة أمس، وتقدم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبد الغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتعلن عن مغادرته وتقديم برنامج بعنوان الستات.